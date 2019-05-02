2019-05-02T08:44:12+03:00
Общество

850 аварийных бригад вышли на праздничные дежурства в Приморье

На благо жителей края трудятся почти 4000 коммунальщиков
Милана СОКОЛ
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Аварийные службы Приморья работают в усиленном режиме. Фото: администрация Приморского краяАварийные службы Приморья работают в усиленном режиме. Фото: администрация Приморского края
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В Приморье на время праздничных выходных усилены аварийные бригады. Около 4000 рабочих и 2000 единиц техники помогают обеспечить жизнедеятельность в крае. На благо местных жителей трудятся около 850 бригад коммунальных служб.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, во всех городах и районах Приморья усилены аварийные бригады. По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в распоряжении рабочих имеется вся необходимая техника, оборудование, включая резервные дизельные электростанции и расходные материалы. Все диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных ситуаций, местные жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. На случай ЧП предусмотрены и дежурные диспетчера в управляющих компаниях региона.

Телефоны диспетчерских служб краевых государственных унитарных предприятий, оказывающих услуги тепло- и водоснабжения можно посмотреть на официальном сайте приморской администрации. Номер единой службы спасения – 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала о завершении отопительного сезона в Приморье. Жителям Партизанска и Артема не стоит беспокоиться в связи с отключением теплоэнергии, которое проходит в штатном режиме.

В Приморье завершается отопительный сезон: Артем и Партизанск уже отключили

ИСТОЧНИК KP.RU

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