Самый жаркий день за последние 100 лет ожидается в Приморье в пятницу, 3 мая

СЕГОДНЯ 03:26 2019-05-03T03:26:54+03:00

В регионе властвует сильный ветер, но погода от этого хуже не становится

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Приморский край в пятницу, 3 мая, находится в поле повышенного атмосферного давления. На большей территории региона дождей не ожидается, умеренный ветер будет дуть с запада или юго-запада. Воздух в Приморье прогреется до 26 градусов с отметкой плюс.

В дальневосточной столице сегодня временами облачно, но без осадков. Ветер до обеда будет умеренный, а после перейдет в сильный с направлением с запада, юго-запада. Столбики термометров не поднимутся выше +19...+21°C.

В Уссурийске тоже на небе местами облака, но ненадолго. Дождя в городе не ожидается, ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух в соседнем с Владивостоком городе будет, как всегда, теплее - +23...+25°C.

В Находке, как и везде, на небе местами облака. Однако синоптики осадков не прогнозируют и здесь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

Между тем, судя по многолетним наблюдениям специалистов, погода в этот день во Владивостоке всегда была теплой. Максимально высокая температура зарегистрирована метеорологами в 1986 году – 22, 8 °С, а самая низкая в 1966 году - +0,4 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU