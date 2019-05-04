Владивостокский «Луч» встретится на своем поле с ярославским «Шинником»

СЕГОДНЯ 05:02 2019-05-04T05:03:16+03:00

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Футболисты владивостокского «Луча» начнут домашнюю серию матчем с ярославским «Шинником». Встреча состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Динамо».

Сейчас «Луч» занимает 14 место в турнирной таблице ОЛИМП-Первенства ФНЛ с активом в 41 очко. «Шинник» занимает восьмую строчку со счетом в 50 очков. Стоит напомнить, что в предыдущем туре команды сыграли вничью: «Луч» разошелся с «Авангардом» со счетом - 2:2, а команда из Ярославля сыграла с «Чертаново» 3:3.

Стоит отметить, что эту игру «Луч» проведет не в самом оптимальном составе. Матч пропустят ведущие защитники Павел Степанец и Максим Насадюк из-за перебора карточек. Центральный полузащитник Максим Машнев в больнице.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Луч», главным судьей матча станет арбитр из Благовещенска Антон Анопа, который посетит Владивосток в 12-ый раз. 35-летний судья хорошо известен жителям дальневосточной столицы, так как судил матчи с участием «Луча» 15 раз.

Противостояние «Луча» и «Шинника» началось в 1994 году. Обе команды за это время одержали по десять побед, восемь встреч завершили вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 32-30 в пользу «Луча».

Матч начнется в 17:00 часов. Досмотр баннеров поддержки пройдет у центрального входа на южную трибуну стадиона «Динамо» с 16:00 до 16:15

Билеты на игру можно купить в кассах стадиона «Динамо» сегодня с 12:00 до 17:45 или на официальном сайте «Луча».

ИСТОЧНИК KP.RU