Пьяный приморчанин угнал машину у сожительницы и сжег

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-04T07:03:34+03:00

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В Лучегорске сильно пьяный мужчина страсть как захотел покататься, залез в гараж своей сожительницы и угнал «Дайхатсу Териос Кид». Поездка не удалась и чудом не обернулась трагедией.

Нетрезвый водитель во время поездки не смог совладать с машиной и упал в кювет. Авто загорелось, а мужчина нашел, как ему казалось, единственно верное решение - сбежать с места ДТП. Говорить о случившемся сожительнице он не торопился.

Владелица авто, не обнаружив в гараже машины, забила тревогу и обратилась в полицию. Правоохранители нашли сгоревшую машину, а после задержали и ее уничтожителя, который, как оказалось, уже попадал в поле зрения полиции и был судим за незаконное хранение наркотических средств.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что 34-летнему мужчине предстоит возместить ущерб своей сожительнице.

ИСТОЧНИК KP.RU