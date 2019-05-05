В Приморье ко Дню Победы благоустроят военно-исторические памятники и мемориалы

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-05T05:01:29+03:00

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В Приморье благоустроят военно-исторические памятники и мемориалы. Глава региона Олег Кожемяко призвал муниципалитеты активнее подключать к этой работе предпринимателей.

По информации департамента внутренней политики, в этой работе уже задействованы главы муниципалитетов, депутаты и общественники.

- На территории края находится 813 военно-мемориальных объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, боями у озера Хасан, освобождением Приморья от белогвардейцев и интервентов, посвященных увековечению памяти участников локальных войн. Работы по их благоустройству ведутся во всех муниципалитетах. На большинстве территорий они завершатся к началу мая. В Большом Камне, Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Фокино, а также в Ольгинском, Пожарском, Спасском и Хасанском районах – к 9 мая, - рассказал директор департамента Даниил Гончарук.

Олег Кожемяко заявил, что к благоустройству мемориалов нужно привлекать и предпринимателей.

- Необходимо расширить такую практику. Уверен, что многие поддержат предложение помочь привести памятники в порядок в преддверии празднования Дня Победы, - заявил глава края.

ИСТОЧНИК KP.RU