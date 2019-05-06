Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-06T12:31:40+03:00

К 1 мая новый режим не заработал, но автомобилисты все равно запарковали соседние улицы [фото]

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Популярная у автомобилистов Владивостока парковка набережной Цесаревича не стала платной с 1 мая вопреки обещаниям «Дальзавода» и предупреждающим плакатам на въезде. Пока парковаться здесь можно свободно, однако многие автомобилисты не стали проверять и в первый рабочий день мая запарковали ближайшие улицы и проезды.

Напомним, в апреле собственник территории «Центр судоремонта «Дальзавод» анонсировал грядущие нововведения. У въезда на парковку появилась табличка, на которой говорится, что с 1 мая один час нахождения здесь будет стоить 60 рублей с машины, более трех часов - 200 рублей, и это оплата уже за сутки.

На въезде также появились шлагбаумы и будка, в которой, судя по всему, будет находиться кассир. Однако в первый рабочий день мая шлагбаумы были подняты, будка пустовала, никто плату не взимал.

Шлагбаумы пока поднятыФото: Сергей БАЛАНОВ

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как прокомментировали «Комсомолке» представители «Дальзавода», цели натянуть веревку и начать поскорее брать деньги не было.

- Сейчас идут подготовительные работы, надо завершить установку оборудования, проверить его работоспособность. В настоящее время рассматриваются предложения банков, предоставляющих оборудование для безналичной оплаты. Предварительно, на это уйдет еще неделя, - рассказал собеседник.

В будке нет кассировФото: Сергей БАЛАНОВ

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Таким образом, парковка может стать платной только после праздников.

Отметим, что не все водители, видимо, знают об «отсрочке». В понедельник Корабельная набережная и съезды с нее были запаркованы больше обычного, отмечают корреспонденты "Комсомольской правды" во Владивостоке.

Зато Корабельная набережная и ближайшие косогоры уже запаркованыФото: Сергей БАЛАНОВ

Фото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU