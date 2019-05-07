На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Неустойчивая погода ждет приморцев на этой рабочей неделе. Между тем, в регион ненадолго придет лето - воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал Примпогода.
Синоптики прогнозируют в начале недели небольшие дожди. Это связано с тем, что Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов. Но даже несмотря на это, в крае все равно будет тепло.
В середине недели столбики термометра поднимутся до летних значений - днём в континентальной части края +20…+25 °С, на побережье +12…+19 °С. Ночью температура уже давно плюсовая - +2…+10 °С.
К 9 мая дожди в регионе совсем прекратятся, на небе покажется солнце. За фронтами в Приморский край придет прохладный воздух, температура понизится на 2-4 градуса. Но синоптики успокоили местных жителей тем, что это ненадолго.
В дальневосточной столице в начале недели метеорологи прогнозируют также небольшой дождь и свежий ветер. Ночные температуры не перетерпят существенных изменений - +6…+9 °С, а днем днём воздух прогреется до +15…+19 °С.
ИСТОЧНИК KP.RU