2019-05-07T05:30:04+03:00
Общество

На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов

К 9 мая погода в регионе вновь станет холоднее
София МИХАЙЛОВА
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В середине недели столбики термометра поднимутся до летних значений.В середине недели столбики термометра поднимутся до летних значений.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Неустойчивая погода ждет приморцев на этой рабочей неделе. Между тем, в регион ненадолго придет лето - воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал Примпогода.

Синоптики прогнозируют в начале недели небольшие дожди. Это связано с тем, что Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов. Но даже несмотря на это, в крае все равно будет тепло.

В середине недели столбики термометра поднимутся до летних значений - днём в континентальной части края +20…+25 °С, на побережье +12…+19 °С. Ночью температура уже давно плюсовая - +2…+10 °С.

К 9 мая дожди в регионе совсем прекратятся, на небе покажется солнце. За фронтами в Приморский край придет прохладный воздух, температура понизится на 2-4 градуса. Но синоптики успокоили местных жителей тем, что это ненадолго.

В дальневосточной столице в начале недели метеорологи прогнозируют также небольшой дождь и свежий ветер. Ночные температуры не перетерпят существенных изменений - +6…+9 °С, а днем днём воздух прогреется до +15…+19 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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