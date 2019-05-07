2019-05-07T08:25:51+03:00
Общество

До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00

Стоимость проезда в праздничный день останется прежней
София МИХАЙЛОВА
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Горный трамвай будет возить пассажиров с 7 до 23 часов.Горный трамвай будет возить пассажиров с 7 до 23 часов.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В День Победы фуникулер во Владивостоке будет работать допоздна. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

Представитель администрации Виктория Лебединец подтвердила, что горный трамвай в четверг, 9 мая, действительно продлит свою работу. Так, фуникулер начнет курсировать с 07:00 часов утра и прекратит принимать пассажиров в 23:00.

- Стоимость проезда останется прежней - 14 рублей, - отметила Виктория Лебединец.

В свою очередь директор фуникулера Светлана Латышева отметила, что продлевать работу транспорта в этот день стало уже традицией.

- Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют - рассказала Светлана Латышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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