Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-07T12:30:39+03:00

Это уже второе место, где владивостокские женщины с детьми могут припарковать свой авто в специальном месте

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке продолжают установку знаков «Мама с малышом». Сегодня, 7 мая, специальные паковочные места для мам появились на территории рынка на Спортивной.

На инициативу молодых мам Ксении Князевой и Людмилы Куприееко вновь откликнулись неравнодушные люди. Месяц назад инициатива двух молодых мам стала реальностью. Они разместили пост в инстаграме с просьбой установить в городе знак «Мама с малышом». На их призыв откликнулся директор одного из торговых центров Владивостока. В результате установили два специальных знака на парковке. Инициативу молодых активисток поддержали вновь, благодаря чему таких знаков во Владивостоке стало больше.

На парковке рынка на Спортивной появились специальные знаки "Мама с малышом".

Кстати, девушки обратились в администрацию города и края, а также в департамент социального развития. Они надеются, что чиновники поддержат их идею, тем более, что у нее есть уже практическая реализация.

- Очень надеемся, что в ближайшее время нас поддержат в данной акции, потому что администрация города сказала, что это очень хороший социальный проект, и готовы его поддержать, ждём от них распоряжения, чтобы дальше потом выйти на региональную программу, - рассказала Ксения Князева.

ИСТОЧНИК KP.RU