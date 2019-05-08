В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено

СЕГОДНЯ 03:08 2019-05-08T03:08:13+03:00

Между тем, многолетние наблюдения указывают на то, что 8 мая погода во Владивостоке обычно теплая. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

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Приморский край в среду, 8 мая, окажется в поле пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют региону небольшой дождь - вероятность осадков сегодня около 60 процентов. Ко второй половине дня умеренный южный ветер перейдет в сильный. Такие данные предоставляет портал Примпогода.

В дальневосточной столице сегодня тоже возможны осадки. С вероятностью в 30 процентов синоптики прогнозируют здесь небольшой дождь. Со второй половины дня умеренный ветер трансформируется в сильный с юго-восточным направлением. Столбики термометра не поднимутся выше 16 градусов со знаком плюс.

В Уссурийске немного теплее - до +20°C. Однако то, что здесь во второй половине будет дождь, метеорологи заявляют с 60 процентной уверенность. Точно также как и во Владивостоке, в соседнем городе во второй половине умеренный ветер сменится сильным.

В Находке переменная облачность и даже без осадков. Южный ветер после обеда возьмет направление с юго-востока и во второй половине дня усилится. Температура воздуха +16...+18°C.

Между тем, многолетние наблюдения указывают на то, что 8 мая погода во Владивостоке обычно теплая. Максимальную температуру воздуха, а это 24 градуса со знаком плюс, синоптики фиксировали в 1959 году. Самую минимальную в этот день отметку метеорологи отметили в 1971 году - всего полградуса и те с отметкой плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU