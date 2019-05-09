Во Владивостоке «маршрутка» протаранила Lexus и врезалась в магазин
Серьезную аварию в праздничный выходной спровоцировал во Владивостоке водитель «маршрутки». «Газель» на всем ходу протаранила Lexus, двигавшейся по главной дороге. За помощью к медикам обратились два человека.
Микроавтобус выезжал с второстепенной. Фото: dps_vl; AK_VDK
По свидетельствам очевидцев, водитель маршрутного транспортного средства выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Lexus, недалеко от дома №34 на Спиридонова. От удара переднюю часть седана заметно искорежило, а автобус отлетел на несколько метров вперед, врезавшись в кирпичную стену торгового павильона. В результате аварии пострадали два человека.
Lexus изрядно искорежило. Фото: dps_vl; AK_VDK
По словам местных жителей, аварии на нерегулируемом перекрестке случаются крайне часто. Автомобилисты уверяют, что выезд с второстепенной дороги на главную крайне неудобный, в нескольких местах обзор довольно ограничен.
От удара выпала дверь павильона. Фото: dps_vl; AK_VDK
ИСТОЧНИК KP.RU