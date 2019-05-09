2019-05-09T16:13:39+03:00
Происшествия

Во Владивостоке «маршрутка» протаранила Lexus и врезалась в магазин

В ДТП пострадали два человека [фото]
Милана СОКОЛ
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Серьезная авария случилась на Спиридонова. Фото: dps_vl; AK_VDKСерьезная авария случилась на Спиридонова. Фото: dps_vl; AK_VDK
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Серьезную аварию в праздничный выходной спровоцировал во Владивостоке водитель «маршрутки». «Газель» на всем ходу протаранила Lexus, двигавшейся по главной дороге. За помощью к медикам обратились два человека.

Микроавтобус выезжал с второстепенной. Фото: dps_vl; AK_VDK

Микроавтобус выезжал с второстепенной. Фото: dps_vl; AK_VDK

По свидетельствам очевидцев, водитель маршрутного транспортного средства выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Lexus, недалеко от дома №34 на Спиридонова. От удара переднюю часть седана заметно искорежило, а автобус отлетел на несколько метров вперед, врезавшись в кирпичную стену торгового павильона. В результате аварии пострадали два человека.

Lexus изрядно искорежило. Фото: dps_vl; AK_VDK

Lexus изрядно искорежило. Фото: dps_vl; AK_VDK

По словам местных жителей, аварии на нерегулируемом перекрестке случаются крайне часто. Автомобилисты уверяют, что выезд с второстепенной дороги на главную крайне неудобный, в нескольких местах обзор довольно ограничен.

От удара выпала дверь павильона. Фото: dps_vl; AK_VDK

От удара выпала дверь павильона. Фото: dps_vl; AK_VDK

ИСТОЧНИК KP.RU

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