Во Владивостоке задержали водителя с фальшивым удостоверением

СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-10T06:06:22+03:00

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Во время патрулирования улицы Русской во Владивостоке экипаж ДПС обратил внимание на водителя, который не дал пешеходу пройти по нерегулируемому переходу. Сотрудники полиции остановили легковую машину и попросили водителя предъявить документы для проверки. Посмотрели и сразу заметили подделку: цветовая гамма оказалась не та.

При проверке по базам учета выяснилось, что фактически удостоверение с таким номером зарегистрировано на другого автомобилиста. 19-летний парень на «Тойоте Краун» признался, - водительское удостоверение он купил в интернете за 30 тысяч рублей, а владельцем машины является его приятель.

Сотрудники полиции установили, что парень приехал из Спасска-Дальнего и официально нигде не работает, живет на временные заработки. В 2018 году на родине он уже был административно наказан за вождение без прав. Сейчас полицейские Владивостока составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по статье 12.18 (непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения). Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции №5 для дальнейшей проверки. Об этом сообщила пресс-служба отдела ГИБДД краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU