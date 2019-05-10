На трассе в Приморье пикап врезался в КАМАЗ

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-10T07:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующий день после празднования 9 мая в Приморском крае, недалеко от Владивостока, произошла смертельная авария. По официальной информации краевого управления МВД - на седьмом километре автодороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

- Сообщение о том, что Nissan Frontier столкнулся с машиной КАМАЗ, мы получили сегодня в 10:30. На место ДТП сразу выехали госавтоинспекторы и скорая помощь. Наши сотрудники установили: 42-летний водитель пикапа ехал со стороны Уссурийска в направлении Владивостока, не выбрал безопасную скорость и допустил аварию. От полученных травм скончался не только водитель, но и 45-летняя пассажирка, - рассказали в пресс-службе.

Водительский стаж мужчины был 22 года. В начале 2019-го полицейские уже оформляли на него протокол по статье 12.9 КоАП РФ за несоблюдение скоростного режима.

Очевидцы ДТП и другие автолюбители, которые обсуждают сейчас случившееся, считают: водитель, скорее всего, отвлекся на телефон, потому что не заметить спецтехнику было просто невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU