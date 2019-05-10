Депутат отжался 100 раз в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-10T09:30:08+03:00

При этом он не побоялся испачкать костюм и белую рубашку

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Депутат городской думы Станислав Примаченко накануне поздравил своих подписчиков и всех жителей Владивостока с Днем Победы, а сегодня опубликовал пост об участии в акции #РЕКОРДПОБЕДЫ.

Мероприятие состоялось в сквере Суханова во Владивостоке. Необходимо было отжаться за каждый прожитый мирный день после войны. Депутат выполнил сотню таких отжиманий – причем сделал это в костюме и белой рубашке, которые надел до этого на парад Победы.

- За мир готов отжиматься ежедневно... Это - небольшая возможность выразить уважение и благодарность нашим ветеранам, - написал Примаченко.

Отвечая на вопрос корреспондента «КП» - Владивосток, народный избранник пояснил, что 100 отжиманий сделал в несколько подходов: сначала - 50, потом еще 30 и затем – 20.

- Каждое утро делаю зарядку: отжимания, подтягивания, приседания, качаю пресс, и все это - в удовольствие. Очень плохо, что такие мероприятия как акция «Рекорд Победы» слабо освещаются - в них необходимо затягивать людей всех возрастов. Нам нужна сильная нация - сильная страна! И мы всегда должны помнить о подвиге нашего народа. А рубашку постираю – ничего страшного, - добавил депутат.

Ранее «Комсомолка» рассказала о том, как своеобразно отметил День Победы известный приморский силач Иван Савкин.

ИСТОЧНИК KP.RU