2019-05-10T11:54:52+03:00
Происшествия

У мыса Басаргина во Владивостоке затонул катер

Происшествие случилось в ста метрах от берега
Ксения КРЫМОВА
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На место происшествия прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда и инспекторы ГИМСНа место происшествия прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда и инспекторы ГИМСФото: 25.mchs.ru
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Сегодня, 10 мая, в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило тревожное сообщение. У мыса Басаргина – буквально в 100 метрах от берега - получил повреждения винто-рулевой группы и затонул катер.

- На место оперативно прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России и инспекторы ГИМС Приморского края, но их помощь не потребовалась. На борту было три человека, всех забрали на проходившее рядом судно. Пострадавших нет, - сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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