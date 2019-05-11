Дрифт-сезон стартовал в Приморье
В Приморье официально стартует дрифт-сезон. Открытие традиционно пройдет на «Примпринге» уже сегодня, 11 мая.
Заявки на участие подали 16 спортсменов. К слову, в этот день выступать будут как известные дальневосточные гонщики, так и ребята, для которых РДС - новый опыт.Самый молодой из них – 16-летний дебютант Денис Сорокопуд.
Уже с 10:00 часов организаторы открыли вход на «Примпринг» для зрителей. В это время начались тренировочные заезды. С 11:30 до 13:00 часов включительно спортсмены пройдут квалификацию, а уже в 14:00 состоится торжественная церемония открытия и парад участников. Далее - ТОП-16, ТОП-8 и финал.
ИСТОЧНИК KP.RU