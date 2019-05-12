Ядерная смесь из иронии и остросоциальных тем: во Владивостоке выступит Михаил Елизаров

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-12T09:56:59+03:00

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Автор и исполнитель провокационных анти-романсов Михаил Елизаров выступит во Владивостоке. Музыкальный вечер пройдет 17 мая, в клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) в 19.00 (18+).

Михаил Елизаров известен, прежде всего, как один из лучших современных русских писателей и публицист. Не в меньшей степени Елизаров имеет признание как автор и исполнитель провокационных анти-романсов. Вот что бывает, когда писатель, вооруженный остро заточенным пером, вооружается ещё и гитарой. Ко всему прочему Михаил на высшем уровне владеет голосом, за плечами у Елизарова музыкальная школа по классу оперного вокала. Вкупе получаем ядреную смесь из бард-кор музыки, остросоциальных тем в текстах, изрядно сдобренной иронией и крепким словцом, исполненных академическим вокалом.

Лауреат премии «Русский Букер» за роман «Библиотекарь». Носитель ярлыка "Красно-коричневый" за роман "Pasternak". Лауреат, номинант и победитель множества литературных конкурсов и премий Михаил Юрьевич Елизаров так же является исполнителем песен собственно авторского сочинения, жанр которых он характеризует как панк-шансон.

Музыкальный вечер пройдет 17 мая в клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) в 19.00. Приобрести билет можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU