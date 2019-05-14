Кладбища Владивостока закрыли для посетителей

СЕГОДНЯ 03:52 2019-05-14T03:52:49+03:00

Для посещения будут закрыты два кладбища и часть территории ДВФУ Фото: Мария ЛЕНЦ

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Во Владивостоке временно закрыли для посещения два городских кладбища и часть территории Дальневосточного федерального университета. До 24 мая включительно на этих территориях будет проводиться акарицидная обработка.

Паразитов уничтожат на двух городских кладбищах - «Лесное» и «Морское», а также в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета. Как сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы, эти территории будут обработаны специальными препаратами от клещей и крыс.

Специалисты отмечают, что находиться на городских кладбищах и в парковой зоне университета в период обработки от паразитов очень опасно. В связи с этим, подчеркивают в администрации, эти территории будут закрыты для посещения с 13 по 24 мая.

В управлении дорог и благоустройства мэрии приморского центра отметили, что муниципальный контракт на обработку вышеуказанных территорий заключен с компанией «Маликон».

ИСТОЧНИК KP.RU