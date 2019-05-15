Коварные изотопы: радиационно-опасный металлолом нашли в рыбном порту Владивостока

15 Май 06:42 2019-05-15T06:44:25+03:00

Норма радиации груза была превышен в 100 раз [фото]

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В морской пункт пропуска Владивосток (рыбный порт) прибыл груз с сильным радиационным фоном. Источник «прятался» внутри лома черных металлов, который должен был отправиться на экспорт.

Фон, как оказалось, исходил от погружного насоса из металла. Уровень гамма-излучения на его поверхности составил свыше десяти микрозивертов в час, что превышает норму в 100 раз. К слову, безопасный уровень радиации - до 0,5 микрозиверта в час. Кроме того, на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.

Фон, как оказалось, исходил от погружного насоса из металла

Информация о находке была незамедлительно передана в подразделения по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям морского пункта пропуска Владивосток и в региональный Роспотребнадзор. Радиоактивный погружной насос был изолирован специальной компанией, которая его захоронит, - сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

К слову, это уже второй случай в этом году, когда таможенники нашли «фонящий» предмет. А за последние три года было выявлено 14 подобных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU