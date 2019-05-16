Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Уборщица в автосервисе в Уссурийске воспользовалась невнимательностью своего работодателя и попыталась его обчистить. 53-летний владелец мастерской по Раздольной улице вышел ненадолго из своего кабинета и опрометчиво оставил без присмотра открытый сейф.
Содержимое сейфа 31-летняя сотрудница автосервиса, жительница села Корсаковка, прибрала к рукам. Всего в нем находилось порядка 500 тысяч рублей.
Владелец автосервиса, недосчитавшись крупной суммы, обратился в полицию. Уборщица сразу же стала подозреваемой номер один, и женщину задержали. Уже в полиции она призналась, что похитила деньги во время уборки кабинета начальника. Уж больно ее соблазнил открытый сейф.
- Деньги изъяты и возвращены владельцу. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU