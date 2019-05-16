2019-05-16T11:12:35+03:00
Происшествия

Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке

Эвакуированы сотни посетителей и персонал [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Оперативные службы работают внутри якобы заминированных зданийОперативные службы работают внутри якобы заминированных зданийФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сообщения о минировании общественных или административных зданий во Владивостоке стали поступать с пугающей регулярностью. Буквально вчера неизвестные хулиганы «заминировали» порядка четырех объектов, а сегодня произошла уже новая атака.

Неизвестные вновь атаковали те же самые объекты - кинотеатр «Океан», бизнес-центр «Фреш Плаза» и торговый центр «Кловер Хаус». Сообщения о «минировании» зданий поступили сегодня, 16 мая. Полиция, МЧС, скорая помощь и экипажи ДПС оперативно прибыли на места и эвакуировали посетителей и персонал. К слову, в кинотеатре из-за этого прервали сеанс.

Оперативные службы оцепили периметры зданий и работают внутри. Проверка займет несколько часов.

Как прекратить эти атаки на общественные и административные объекты – не знает никто. Точно так же, как и от кого они исходят. Владельцы торговых центров и кинотеатров во время таких эвакуаций со слезами на глазах, учитывая регулярность «минирований», подсчитывают многомиллионные убытки. Однако проигнорировать сообщения о возможных угрозах нельзя – оперативные службы просто не имеют на это право и обязаны реагировать на каждое такое сообщение. А в это время кому-то может быть нужна реальная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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