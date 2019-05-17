Шесть бесплатных квартир во Владивостоке подготовили для сирот

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-17T06:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Приемочная комиссия администрации Владивостока осмотрела и приняла шесть квартир, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полномочия по приобретению жилья детям-сиротам перешли муниципалитетам с 1 января 2019 года, до этого такую работу проводила администрация Приморского края.

В феврале мэрия объявила аукционы на приобретение 23 жилых помещений, подрядчики обязаны предоставить их уже с хорошим ремонтом, который включает в себя покраску стен или обои, керамическая плитка или стеновые панели на кухне и в санузле, межкомнатные двери, покрытие пола линолеумом или ламинатом. Дом должен быть не старже 1960 года площадь квартиры не менее 30 квадратов. В кухне уже стоит плита, а в санузле – ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитетель. То есть в квартиру можно въехать и жить.

Первыми приняли шесть квартир в домах на улицах Адмирала Угрюмова, Грязелечебница, Фадеева, Грибоедова, Чичерина, 50 лет Октября. Работа по приемке еще 17 жилых помещений продолжается.

Правда, нуждающихся в жилье значительно больше. На начало года в сводный список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья, включены более 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU