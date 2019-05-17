2019-05-17T06:27:33+03:00
Общество

Шесть бесплатных квартир во Владивостоке подготовили для сирот

Помещения подготовили по принципу - заезжай и живи [фото]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Мэр Владивостока Олег Гуменюк осматривает квартиры для сирот. Фото: пресс-служба администрации городаМэр Владивостока Олег Гуменюк осматривает квартиры для сирот. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

Приемочная комиссия администрации Владивостока осмотрела и приняла шесть квартир, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полномочия по приобретению жилья детям-сиротам перешли муниципалитетам с 1 января 2019 года, до этого такую работу проводила администрация Приморского края.

В феврале мэрия объявила аукционы на приобретение 23 жилых помещений, подрядчики обязаны предоставить их уже с хорошим ремонтом, который включает в себя покраску стен или обои, керамическая плитка или стеновые панели на кухне и в санузле, межкомнатные двери, покрытие пола линолеумом или ламинатом. Дом должен быть не старже 1960 года площадь квартиры не менее 30 квадратов. В кухне уже стоит плита, а в санузле – ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитетель. То есть в квартиру можно въехать и жить.

Первыми приняли шесть квартир в домах на улицах Адмирала Угрюмова, Грязелечебница, Фадеева, Грибоедова, Чичерина, 50 лет Октября. Работа по приемке еще 17 жилых помещений продолжается.

Правда, нуждающихся в жилье значительно больше. На начало года в сводный список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья, включены более 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24