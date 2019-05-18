2019-05-18T04:55:58+03:00
Происшествия

Житель Приморья поджог автомобиль знакомого из-за личной неприязни

Ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмыТеперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмыФото: Иван ВИСЛОВ
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Во Владивостоке мужчина поджог машину человека, с которым находился в ссоре. Неравнодушные очевидцы успели спасти авто, задержать злоумышленника и вызвать полицию.

Спалить 49-летний житель Партизанского района хотел «Тойоту Приус», которая стояла возле дома по улице Нерчинская. Предварительно автомобиль злоумышленник облил горючей жидкостью. Скрутившие поджигателя очевидцы потушили огонь, дождались полицию и передали мстителя в руки правоохранителей.

- В полиции выяснилось, что злоумышленник уже был судим. Он пояснил, что поджог машину на почве неприязненных отношений к потерпевшему. УГоловное дело возбуждено по статье Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Причиненный владельцу автомашины ущерб составил 25 тысяч рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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