2019-05-19T08:26:01+03:00
Общество

В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы

В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП с автобусом под Лазо. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rusДТП с автобусом под Лазо. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus
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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Валентин - Владивосток, съехал в кювет и перевернулся утром 19 мая в восьми километрах от поселка Лазо.

Очевидцы сообщают, что все пассажиры живы. Как уточнили в ГИБДД, травмы получили 7 человек: водитель и 6 пассажиров.

Среди версий происшествия - техническое состояние самого автобуса, а также подозрения, что водитель мог заснуть за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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