В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы
В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением
ДТП с автобусом под Лазо. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus
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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Валентин - Владивосток, съехал в кювет и перевернулся утром 19 мая в восьми километрах от поселка Лазо.
Очевидцы сообщают, что все пассажиры живы. Как уточнили в ГИБДД, травмы получили 7 человек: водитель и 6 пассажиров.
Среди версий происшествия - техническое состояние самого автобуса, а также подозрения, что водитель мог заснуть за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU