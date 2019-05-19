2019-05-19T08:37:45+03:00
Происшествия

Байкер попал в реанимацию после ДТП в пригороде Владивостока

Мотоцикл столкнулся с автомобилем на трассе в районе поворота на Шамору
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП с мотоциклистом в районе Океанской. Фото: инстаграм-аккаунт vlnews24ДТП с мотоциклистом в районе Океанской. Фото: инстаграм-аккаунт vlnews24
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ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием мотоциклиста во Владивостоке. Днем 19 мая 28-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался со стороны Океанской в центр. Перед ним «Киа Спортэйдж» начал перестроение в правую полосу. После столкновения байкера госпитализировали.

В ГИБДД считают, что мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию, поэтому не успел затормозить.

Водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. 71-летний водитель «Киа» в аварии не пострадал. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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