2019-05-19T08:54:47+03:00
Общество

Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин

В настоящее вреям по городским улицам проходит всероссийский «ЗаБег»
Сергей БАЛАНОВ
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Автомобили уступили центр Владивостока бегунам. Фото: Яндекс.КартыАвтомобили уступили центр Владивостока бегунам. Фото: Яндекс.Карты
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Во Владивостоке стартует всероссийский полумарафон «ЗаБег», участники которого пробегут свои дистанции по центральным городским улицам и Золотому мосту. В связи с этим в городе уже перекрыто движение из центра в Чуркин и обратно, автомобилисты смогут вернуться на эти дороги к семи часам вечера.

Маршрут бегунов пролегает от центральной площади до остановки Авангард, а также по Золотому мосту через Чуркин до улицы Катерная и обратно. Все эти направления перекрыты, водителей отправляют в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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