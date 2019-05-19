Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин
В настоящее вреям по городским улицам проходит всероссийский «ЗаБег»
Автомобили уступили центр Владивостока бегунам. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
Во Владивостоке стартует всероссийский полумарафон «ЗаБег», участники которого пробегут свои дистанции по центральным городским улицам и Золотому мосту. В связи с этим в городе уже перекрыто движение из центра в Чуркин и обратно, автомобилисты смогут вернуться на эти дороги к семи часам вечера.
Маршрут бегунов пролегает от центральной площади до остановки Авангард, а также по Золотому мосту через Чуркин до улицы Катерная и обратно. Все эти направления перекрыты, водителей отправляют в объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU