2019-05-20T00:48:21+03:00
Общество

Сильные дожди обрушились на Приморье

Сегодня в крае дождь будет идти весь день, возможна гроза. На побережье местами туман
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня в Приморье сильный дождь, местами грозаСегодня в Приморье сильный дождь, местами грозаФото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 20 мая, в Приморье облачно, дождь, местами сильный, в южных и восточных районах сильный, местами очень сильный, сообщает "Примпогода". В отдельных районах гроза. На побережье местами туман. Ветер южный сильный. Температура воздуха +10...+21°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, утром сильный. Вероятность 100%. Местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +13...+15°C.

В Уссурийске облачно, в первой половине дня дождь. Вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке облачно, дождь, утром сильный. Вероятность 100%. Ветер южный, юго-восточный, умеренный . Температура воздуха +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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