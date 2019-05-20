Сильные дожди обрушились на Приморье
Сегодня, 20 мая, в Приморье облачно, дождь, местами сильный, в южных и восточных районах сильный, местами очень сильный, сообщает "Примпогода". В отдельных районах гроза. На побережье местами туман. Ветер южный сильный. Температура воздуха +10...+21°C.
Во Владивостоке облачно, дождь, утром сильный. Вероятность 100%. Местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +13...+15°C.
В Уссурийске облачно, в первой половине дня дождь. Вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.
В Находке облачно, дождь, утром сильный. Вероятность 100%. Ветер южный, юго-восточный, умеренный . Температура воздуха +15...+17°C.
ИСТОЧНИК KP.RU