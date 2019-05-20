Дальнобойщик-рецидивист остановил движение троллейбусов во Владивостоке
В дальневосточной столице контейнеровоз оборвал контактную троллейбусную сеть. Инцидент произошел в 9:00 часов утра на Русской улице. Многотонная машина ехала в сторону остановки «Магнитогорская» и задела провода, которые подают электроэнергию в троллейбус.
Движение троллейбусов оперативно восстановили
В ГИБДД уточнили, что водитель грузовика Ивеко, двигаясь со стороны улицы Постышева, не учел габариты и зацепил провода. При этом никто не пострадал.
Проверка показала, что водитель большегруза ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки, несоблюдение скорости, эксплуатацию транспортных средств при наличии технических неисправностей, нарушение правил госрегистрации, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.
В пресс-службе мэрии Владивостока отметили, что кроме троллейбусов, остальной общественный транспорт работает в штатном режиме. Несмотря на сильный ливень, на маршруты вышли 552 автобуса и 12 трамваев.
Движение троллейбусов к данному часу тоже восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU