2019-05-20T07:31:04+03:00
Общество

Дальнобойщик-рецидивист остановил движение троллейбусов во Владивостоке

К данному часу движение уже восстановлено
Сергей БАЛАНОВАлександра ШОПЕНКО
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Двигатель грузовика не учел габариты и оборвал проводаДвигатель грузовика не учел габариты и оборвал проводаФото: Социальные сети
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В дальневосточной столице контейнеровоз оборвал контактную троллейбусную сеть. Инцидент произошел в 9:00 часов утра на Русской улице. Многотонная машина ехала в сторону остановки «Магнитогорская» и задела провода, которые подают электроэнергию в троллейбус.

Движение троллейбусов оперативно восстановили

Движение троллейбусов оперативно восстановили

В ГИБДД уточнили, что водитель грузовика Ивеко, двигаясь со стороны улицы Постышева, не учел габариты и зацепил провода. При этом никто не пострадал.

Проверка показала, что водитель большегруза ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки, несоблюдение скорости, эксплуатацию транспортных средств при наличии технических неисправностей, нарушение правил госрегистрации, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.

В пресс-службе мэрии Владивостока отметили, что кроме троллейбусов, остальной общественный транспорт работает в штатном режиме. Несмотря на сильный ливень, на маршруты вышли 552 автобуса и 12 трамваев.

Движение троллейбусов к данному часу тоже восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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