Энергетики устраняют повреждения на энергообъектах в Приморье

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-20T09:03:30+03:00

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах Приморья, нарушенное сильным циклоном. Утром 20 мая в филиале был введен режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий стихии в филиале мобилизованы 95 бригад и 118 единиц техники.

Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник в утренние часы. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.

По данным на 13.00 20 мая электроснабжение нарушено в 25 населенных пунктах Приморского края в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском районах, п. Волчанец, г. Фокино и некоторых населенных пунктах Уссурийского городского округа. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, максимально используя возможность переключения потребителей на резервные источники питания. Налажено взаимодействие со смежными сетевыми организациями.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на линиях 6-110 кВ. На данный момент в проведении работ задействованы 22 бригады и 20 единиц техники.

Неблагоприятные погодные условиях сохраняются еще на некоторых территориях края, поэтому возможны аварийные отключения электроэнергии, обрывы проводов линий электропередачи.

Жителям населённых пунктов в непогоду необходимо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов. Главное правило – не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП. Не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение, все работы на энергообъектах должны выполнять только специалисты.

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «010». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU