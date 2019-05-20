Чудом уцелели: в Приморье дерево чуть не раздавило машину и пешехода

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-20T09:36:05+03:00

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Второй день рождения сегодня «отметили» сразу нескольких жителей Приморья, которые чудом остались невредимыми во время падения дерева. Камера наружного наблюдения запечатлела момент обрушения довольно массивного ствола, лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Шквальный ветер стал причиной падения дерева на главную дорогу села Владимиро-Александровское, известного также под названием Буденовка. На кадрах видео заметно, что дерево упало на тротуар и полностью заблокировало проезд. При этом буквально минуту назад по пешеходной дорожке прошла девушка, а от контакта с движущимся седаном, дерево и вовсе отделили доли секунд. Пользователи социальных сетей уверены, что герои съемки настоящие счастливчики. Водитель авто, по всей вероятности, даже не заметил миновавшую опасность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709805" frameborder="0"></iframe> Дерево приземлилось возле машины.Видео: инстаграм-аккаунт mer_partizanska

–В рубашке родились, – комментируют жители Приморья.

По сообщениям очевидцев, упавшее дерево перегородило дорогу в районе поселка Николаевка. Тополь заблокировал проезд на ЦОФе, еще одно дерево упало на улице Дворцовая в Партизанске. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с жителями города и узнал о погоде на данный момент.

Дерево перегородило проезд. Фото: инстаграм-аккаунт mer_partizanska

– Сильный дождь льет с самого утра, сейчас еще и гроза началась. По тротуарам пройти невозможно, весь город в лужах, везде бурные потоки воды с камнями. Маленькие речки в пригороде уже превратились в довольно бурные, местами даже вышли из берегов, – поделилась Светлана из Партизанска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709803" frameborder="0"></iframe> В Партизанске продолжается сильный дождь.Милана СОКОЛ

Пресс-секретарь Пригидромета Виктор Чулков рассказал, что именно в Партизанском районе выпало больше всего осадков –80 мм, превысив среднюю месячную норму. Во Владивосток циклон принес пока 60 мм, при среднемесячной норме 67 мм. По прогнозам синоптиков в некоторых районах края дождь будет идти во второй половине дня и ночью. На побережье возможен ветер до 27 метров в секунду.

«КП»-Владивосток» сообщало, что из-за разгула непогоды, деревья попадали и в столице Приморья. Жителям края стоит предельно внимательно отнестись к собственной безопасности в связи с прохождением циклона.

Непогода валит деревья во Владивостоке, перекрывая движение

ИСТОЧНИК KP.RU