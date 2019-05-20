На следующей неделе непогода вновь нагрянет в Приморье

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-20T10:01:29+03:00

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Циклон, который принес сильные дожди в Приморский край сегодня, может повториться снова. Синоптики не исключают, что 27 мая в регионе вновь пройдут сильные осадки. Связано это с нехарактерным маем, который опередил свой график на две-три недели из-за более ранней смены типа атмосферной циркуляции.

Таким образом необычно рано в китайскую провинцию Цзилинь стала нагнетаться субтропическая и даже тропическая воздушная масса. Дневные температуры там иногда добираются до отметки в +40 градусов. Такое соседство настораживает синоптиков.

– В течение 21-23 мая над территорией Приморья будут проходить вторичные атмосферные фронты с остаточными кратковременными дождями. Во Владивостоке осадков не ожидается до 27 мая. В понедельник, 27 мая, не исключено повторение дождей, - сказал Борис Кубай, глава Примгидромета.

По информации ведомства, сегодня, 20 мая, во Владивостоке выпала практически месячная норма осадков – 60 миллиметров (месячная норма – 67 миллиметров). Самые обильные дожди прошли в Партизанском районе. Там выпало около 80 миллиметров осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU