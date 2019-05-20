Открытый турнир города по вольной борьбе собрал десятки юных спортсменов во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-20T10:34:54+03:00

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Мальчишки 2006 года рождения и младше поборолись за право называться лучшими на открытом турнире Владивостока по вольной борьбе. За чемпионские титулы сражались 150 юных спортсменов.

Открывал соревнование традиционный парад участниковФото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

Юноши сходились на коврах на базе спорткомплекса «Восток спорт» в минувшие выходные, 18 и 19 мая. Открывал соревнование традиционный парад участников. Среди них были не только спортсмены из дальневосточной столицы, но и из разных районов Приморья, Хабаровского края, Амурской области и других регионов ДФО. Участников соревнований приветствовали первые лица города и края.

- Вольная борьба объединяет сильных, выносливых и гибких. Каждый из вас, не смотря на свой юный возраст, уже прошел большой путь. Долгие тренировки, преодоление себя и воспитание силы воли – все это уже делает каждого из вас победителем. Не останавливайтесь на достигнутом и идите только вперед, - дало напутствие Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Участников соревнований приветствовали первые лица города и краяФото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

После был дан старт поединкам. Юные борцы разыграли 22 комплекта наград в 22 весовых категориях. За победу юноши боролись изо всех сил и выкладывались на все сто, ничем не уступая своим взрослым соратникам. Также спортсмены были награждены в отдельных номинациях, таких, как «Воля к победе» (Исмаил Дзейтов), «Лучший бой» (между Андреем Колмогорцевым и Ильей Пановым), «Лучшая техника» (Егор Антипов).

- Соревнования сложные, соперники сильные и хорошо подготовленные. Мне пришлось очень постараться, чтобы победить в первом поединке, - поделился Илья Абрамов, участник турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU