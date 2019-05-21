Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь во Владивостоке
Сегодня, 21 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае преобладает переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, утром туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+22°C.
Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха +16...+18°C.
В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.
ИСТОЧНИК KP.RU