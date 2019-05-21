Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:36 2019-05-21T00:36:32+03:00

По прогнозу "Примпогоды", вечером во Владивостоке ожидается небольшой дождь

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Сегодня, 21 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае преобладает переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, утром туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха +16...+18°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU