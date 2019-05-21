2019-05-21T03:52:33+03:00
Общество

Энергетики восстановили электроснабжение большей части населённых пунктов Приморья

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Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение практически во всех населённых пунктах Приморского края, пострадавших от непогоды и шквалистого ветра, обрушившихся на регион 20 мая. В настоящий момент энергетики завершают работы на нескольких линиях, поврежденных стихией.

Несмотря на сложные погодные условия, энергетики в круглосуточном режиме ведут оперативную работу по восстановлению электроснабжения, максимально используя возможность переключения потребителей на резервные источники питания.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник 20 мая в Приморских электрических сетях был введен режим повышенной готовности, мобилизовано 95 бригад и 118 единиц техники.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «010». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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