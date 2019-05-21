2019-05-21T04:58:56+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» получил благодарность за помощь в сохранении культурного наследия страны

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Во Врангеле состоялся традиционный большой отчетный концерт детских творческих коллективов, которые занимаются на базе Дома Культуры. Отчетный концерт – праздник для жителей микрорайона, мероприятие всегда собирает большое количество зрителей.

Одним из главных номеров программы стало выступление заслуженного образцового ансамбля народного танца «Журавушка». Творческий коллектив с 20-летней историей - гордость Находкинского городского округа и всего Приморского края. С 2012 года благодаря адресной поддержке АО «Восточный Порт» ансамбль принимает участие в престижных танцевальных фестивалях как в России, так и за рубежом. В мае 2019 года «Журавушка» получил Гран-при международного фестиваля-конкурса «Цветы жизни» в Южной Корее. Жюри конкурса особо отметило оригинальность сюжетных постановок, высокую технику исполнения и артистизм участников коллектива.

Оргкомитет фестиваля выразил личную благодарность управляющему директору АО «Восточный Порт», Президенту Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Вадиму Байбаку за большой вклад в развитие творческого потенциала детей, помощь в сохранении культурного наследия страны, а также развитие культурных связей между Российской Федерацией и Южной Кореей.

- Культура и эстетика – важный фактор в гармоничном развитии подрастающего поколения, в создании более комфортных условий жизни во Врангеле, - отметил Вадим Байбак. – В рамках программы «Культура» Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» оказывает содействие творческим коллективам, которые занимаются в Доме Культуры Врангеля. В 2019 году на поддержку детских коллективов мы направим более полумиллиона рублей.

- Каждый день на занятиях дети получают сценические навыки, учатся выражать свои таланты, - отметил директор Дома культуры Врангеля, член попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Дмитрий Борода. – Для них, их родителей и педагогов отчетный концерт - важная стадия обучения. Это и повод для гордости за ребят, и информация к размышлению о том, что можно улучшить в работе Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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