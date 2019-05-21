2019-05-21T07:40:22+03:00
Общество

Энергетики ночью восстановили электроснабжение в Приморье

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное накануне мощным циклоном. Работы на энергообъектах ДРСК были завершены сегодня ночью.

Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Сложные и массовые отключения были зафиксировны на южных территориях Приморья – Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов.

По данным на утро 21 мая электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в штатном режиме. По ряду объектов компания готова к включению собственного оборудования сразу после завершения работ на линиях и подстанциях смежных сетевых организаций.

На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Сегодня энергетики выполнят повторные обходы и осмотры отключеных накануне линий и подстанций, в случае необходимости на энергообъектах будут проведены плановые ремонтные работы.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «101». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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