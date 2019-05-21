Карантин из-за псевдочумы птиц ввели в селе в Приморье

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-21T08:44:09+03:00

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На территории села Комаровка в Кировском районе введен карантин по болезни Ньюкасла (псевдочума птиц). Вирусное заболевание было обнаружено в трех личных подсобных хозяйствах, которые признаны эпизоотическими очагами.

К опасному заболеванию восприимчивы домашние птицы. В связи с этим проводятся мероприятия, препятствующие распространению болезни, в числе которых вакцинация крылатых и дезинфекция личных подсобных хозяйств.

Село Комаровка, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, удалено от других населенных пунктов. Из-за этого было принято решение не объявлять угрожаемую зону.

Псевдочума вызывает массовый падеж птиц, быстро распространяется и остро протекает. Заболевание поражает дыхательные органы, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU