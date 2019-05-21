2019-05-21T10:50:45+03:00
Общество

Энергетики проводят осмотр объектов после циклона

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Энергетики Приморских электрических сетей выполняют обходы и осмотры линий электропередачи и подстанций, отключавшихся в результате воздействия циклона. Повторные осмотры объектов позволят выявить дефекты, влияющие на надежность работы, и включить их устранение в плановые ремонтные работы.

Также сегодня энергетики продолжают взаимодействовать с собственниками электроустановок и смежными сетевыми организациями края, где аварийные работы и подключение потребителей еще продолжается. Специалисты филиала ведут мониторинг выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах смежных сетевых организаций, отслеживают готовность к включению и переводу на штатную схему электроснабжения потребителей и оперативно восстанавливают отключения, возникающие в течение дня.

Аварийно-восстановительные работы на объектах ДРСК были завершены ночью 21 мая. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Сложные и массовые отключения были зафиксировны на южных территориях Приморья – Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, 20 мая в южных районах Приморского края было нарушено электроснабжение в результате прохождения мощного циклона.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «101». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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