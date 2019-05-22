2019-05-22T03:40:13+03:00
Общество

Дождь и ветер начинают постепенно отступать из Приморья

Однако сегодня погода в регионе немного покапризничает
Александра ШОПЕНКО
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Средняя температура воздуха составит +16...+22 градусаСредняя температура воздуха составит +16...+22 градусаФото: Александра ШОПЕНКО
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Сегодня, 22 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе переменная облачность, местами с вероятностью до 70 процентов кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный разгуляется от умеренного до сильного. Средняя температура воздуха, как сообщает портал «Примпогода», составит +16...+22 градуса.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Синоптики прогнозируют временами небольшой дождь, который со 100-процентной вероятностью вечером усилится до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине сильный. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.

В Уссурийске облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, а вот во второй половине дня разгуляется до сильного. Столбик термометра покажет +20..+22 градусов.

В Находке облачно, с вероятностью в 60 процентов пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Воздух прогреется до +18...+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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