2019-05-22T04:04:22+03:00
Общество

В пострадавшем от ливня районе Приморья дали свет и восстановили проезд к отрезанным поселкам

В пострадавшем от непогоды Партизанском районе до сих пор действует режим ЧС
Александра ШОПЕНКО
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Режим ЧС в районе будет действовать до завершения аварийных работРежим ЧС в районе будет действовать до завершения аварийных работФото: 25.mchs.ru
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В селах Партизанского района, который больше всего пострадал от обрушившихся 20 мая на регион ливней, восстановили электроснабжение и проезд. Напомним, что дождями размыло часть дороги, из-за чего отрезанными от мира оказались поселки Партизан, Романовский ключ и Слинкино. Пошалил и ветер, который оборвал провода ЛЭП и оставил без света только в Партизанском районе сотни людей.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, электроснабжение было восстановлено в 11 населенных пунктах к 10:00 утра 22 мая. Сообщение с отрезанными поселками восстановили еще вчера, теперь проезд доступен для всех видов транспорта.

- Энергетики продолжают устранять адресные неполадки, дорожники тоже работают над улучшением дорожного полотна, задействован грейдер, - добавили в отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Партизанского района.

Режим ЧС в районе будет действовать до завершения аварийных работ. Ориентировочно, как добавили в отделе, он продлится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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