2019-05-22T04:28:57+03:00
Общество

В Приморье поступила очередная партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом

После проведения нового аукциона тест-полоски «Акку-Чек» и «Ван Тач» поступили в регион
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье прибыла очередная партия ест-полосок для детей с сахарным диабетом. Как сообщили в департаменте здравоохранения, состоялся очередной аукцион и 21 мая в край поступили тест-полоски «Акку-Чек» и «Ван Тач».

- До конца недели тест-полоски в полном объеме будут поставлены в Центр диабета и эндокринных заболеваний, где их смогут получить нуждающиеся, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время объявлены по две котировки на каждый вид тест-полосок на сумму 2 миллиона рублей. Департамент здравоохранения также подготовил документацию для закупки средств для самоконтроля, расходных материалов к инсулиновым помпам путем проведения аукциона в электронной форме на общую сумму 20,1 миллиона рублей.

В краевом бюджете на 2019 год предусмотрено на указанные цели 30,1 миллиона рублей. По состоянию на 20 мая уже направлено на приобретение тест-полосок более 1,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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