Пенсионер едва не погиб от задымления в горящей квартире в Приморье
Пожарные Находки вчера, 21 мая, тушили загоревшуюся квартиру в доме по Находкинскому проспекту. Сообщение о возгорании поступило огнеборцам рано утром – в 5:50. Уже через шесть минут к горящей квартире подоспели первые пожарные расчеты.
Огнеборцы тут же бросились на борьбу с пламенем. Наблюдалось сильное задымление, тогда было принято отправить на разведку звено газодымозащитной службы.
- Дымом отрезало квартиру, в которой находился пожилой мужчина. Пожарные спасли жизнь пенсионеру и вывели его на свежий воздух. Медицинская помощь едва не погибшему пожилому мужчине не понадобилась, - сообщили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.
Разведка также установила, что в квартире горели вещи и матрас. Уже через девять минут после получения сообщения о пожаре возгорание было локализовано, а еще через шесть – огонь полностью потушили.
Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Тушили огонь десять человек и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU