2019-05-22T04:58:17+03:00
Общество

Пенсионер едва не погиб от задымления в горящей квартире в Приморье

Вовремя подоспевшие пожарные вывели пожилого мужчину на свежий воздух
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сообщение о возгорании поступило огнеборцам рано утром – в 5:50Сообщение о возгорании поступило огнеборцам рано утром – в 5:50Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожарные Находки вчера, 21 мая, тушили загоревшуюся квартиру в доме по Находкинскому проспекту. Сообщение о возгорании поступило огнеборцам рано утром – в 5:50. Уже через шесть минут к горящей квартире подоспели первые пожарные расчеты.

Огнеборцы тут же бросились на борьбу с пламенем. Наблюдалось сильное задымление, тогда было принято отправить на разведку звено газодымозащитной службы.

- Дымом отрезало квартиру, в которой находился пожилой мужчина. Пожарные спасли жизнь пенсионеру и вывели его на свежий воздух. Медицинская помощь едва не погибшему пожилому мужчине не понадобилась, - сообщили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

Разведка также установила, что в квартире горели вещи и матрас. Уже через девять минут после получения сообщения о пожаре возгорание было локализовано, а еще через шесть – огонь полностью потушили.

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Тушили огонь десять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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