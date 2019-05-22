Энергетики восстанавливают электроснабжение села Наречное

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-22T05:19:52+03:00

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В Партизанском районе энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») восстанавливают электроснабжение потребителей с. Наречное. Отключение произошло во второй половине дня 21 мая. С 20 мая в Партизанском муниципальном районе действует режим ЧС.

Из-за подъема реки прервано транспортное сообщение с населенным пунктом, на восстановление может потребоваться несколько дней. Сегодня утром Приморские электрические сети организовали доставку ремонтной бригады в населенный пункт на технике высокой проходимости. Чтобы попасть в населенный пункт энергетикам необходимо пройти 4 км по бездорожью. С собой они везут материалы и инструменты, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ. Характер и объем повреждений энергообъектов пока не известен.

В с. Наречное расположено около 20 подворий, а также летний детский оздоровительный лагерь.

Электроснабжение остальных потребителей Партизанского муниципального района осуществляется в штатном режиме. Специалисты ведут мониторинг работы энергообъектов, оперативно устраняют возникающие нарушения.

Напомним, 20 мая в южных районах Приморского края прошел сильный циклон, порывы ветра достигали 27 м/с, на отдельных территориях выпало до 40 мм осадков. Циклон вызвал нарушения в работе энергообъектов, всего было зафиксировано 114 отключений. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на южных территориях Приморья – Партизанском и Шкотовском районах. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Аварийно-восстановительные работы на объектах Приморских электрических сетей были завершены ночью 21 мая. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU