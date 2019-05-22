Территорию центра отдыха «Комета» обработали от клещей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-22T09:21:15+03:00

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С наступлением весны и положительных температур просыпаются и клещи. Чтобы избежать неприятных последствий укуса клеща, из года в год в парках, скверах и излюбленных загородных местах отдыха горожан проводится специальная акарицидная обработка.

Не исключением стал и центр отдыха «Комета», где накануне специалисты обработали всю территорию от опасных членистоногих.

Комплексная обработка территории центра отдыха «Комета» от клещей проводится ежегодно по графику. После процедуры в обязательном порядке проводится уборка: специалисты обрабатывают специальным раствором столы, лавки и детские площадки. Таким образом гости центра отдыха «Комета» теперь могут не беспокоиться из-за клещей.

Напомним, после наступления устойчивых положительных температур клещи активизировались в следующих городах, районах и населенных пунктах Приморского края: Артем, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Лесозаводск, Дальнереченск, а также Октябрьский, Кавалеровский, Пограничный, Лазовский, Красноармейский, Яковлевский, Хасанский, Шкотовский, Ольгинский, Кировский, Ханкайский, Черниговский, Партизанский и Тернейский районы. Во Владивостоке нападения клещей отмечены на острове Русском, в районе бухты Лазурная и станции Океанская, в районах «Первая Речка» и «Снеговая Падь», а также в поселке Трудовое.

ИСТОЧНИК KP.RU