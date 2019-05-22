Во Владивостоке продолжается ремонт проездов к многоквартирным домам

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-22T10:10:00+03:00

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Во Владивостоке продолжается большая работа по ремонту дорог. В программу попали также и проезды к многоквартирным домам краевой столицы.

Улица Связи; Карбышева, 12; Сахалинская, 34; Кипарисовая, 14 - 4 – по этим и другим адресам сегодня идут ремонтные работы. Дорожники убирают старое покрытие, устанавливают новые бордюры и готовят дорогу под асфальтирование. На некоторых участках ремонт уже подходит к концу.

Так, на улице Кипарисовой, 14 – 4 подрядчики уже уложили новый асфальт, бордюрные камни и завершают монтаж леерного ограждения на опасных участках. Заканчиваются ремонтные работы и на Карбышева, 12.

- Подрядные организации приступили к ремонту внутриквартальных дорог и проездов к жилым домам во Владивостоке. Эти работы будут проведены более чем по 50 адресам. Среди объектов ремонта на этот год ещё более 40 основных магистралей. На части улиц города также проводится восстановительный ремонт, - сообщили в управлении дорог и благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU