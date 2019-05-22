Врачи из Владивостока пришли на помощь девушке, которой стало плохо в самолете

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-22T14:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Юной пассажирке рейса Владивосток – Новосибирск 22 мая стало плохо во время полета. Начались судороги и спазмы, девушка стал терять сознание. На счастье, среди пассажиров оказались три медика из Владивостока, которые вывели девушку из критического состояния и нормализовали давление.

- Владивостокские врачи - самые лучшие врачи и на земле, и в небе, - написала об этом инциденте в соцсетях вице-губернатор Приморского края Ирина Медведева, летевшая этим же самолетом в Минкульт РФ на заседание Координационного совета по культуре.

Ирина Петровна рассказала корреспонденту «КП-Владивосток», что девочке было на вид 15 лет. На помощь пришли трое пассажиров из бизнес-класса, медики из Владивостока, которые оказывали ей помощь более 2 часов до посадки самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU