Во Владивостоке сегодня осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22°C

СЕГОДНЯ 00:45 2019-05-23T00:45:39+03:00

В крае при этом пройдут кратковременные дожди, местами гроза

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Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, вероятность 40%, в отдельных районах гроза, сообщает "Примпогода". Ветер юго-западный, западный, умеренный, при грозе до сильного. Температура воздуха +19...+24°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU