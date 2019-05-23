Во Владивостоке сегодня осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22°C
Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, вероятность 40%, в отдельных районах гроза, сообщает "Примпогода". Ветер юго-западный, западный, умеренный, при грозе до сильного. Температура воздуха +19...+24°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
ИСТОЧНИК KP.RU