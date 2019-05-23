«Старт, чтобы выше вспорхнуть»: в школах Владивостока прозвенит последний звонок

СЕГОДНЯ 03:45 2019-05-23T03:45:17+03:00

В этом году последний звонок прозвенит для 2674 выпускников Фото: vlc.ru

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Во всех школах Владивостока сегодня, 23 мая, прозвенит последний звонок для выпускников 11 классов. С напутственной речью к ним обратятся классные руководители, учителя, директора образовательных учреждений и родители. Всего в этом году последний звонок прозвенит для 2674 выпускников.

Последний звонок - не только трогательный момент прощания со школой и детством, он как бы подводит черту, после которой выпускников ждет итоговая аттестация. Единый государственный экзамен уже на носу – первое испытание по литературе и географии многие выпускники пройдут 27 мая.

Через два дня – 29 мая – школьники сдадут математику базового и профильного уровней, а 3 июня выпускники напишут обязательный экзамен по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, завершатся госэкзамены 13 июня - выпускники будут сдавать информатику и биологию.

ИСТОЧНИК KP.RU