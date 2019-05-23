Приморье примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-23T06:39:24+03:00

Глава региона посетит несколько секций и проведет встречи с заинтересованными бизнесменами

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В Северной столице в 23-й раз пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. В его работе примет участие делегация от Приморского края во главе с губер6натором Олегом Кожемяко.

Детали участия приморской делегации в форуме сейчас прорабатываются. Точно известно, что глава региона планирует посетить пленарную сессию ПМЭФ, которую ведет президент России, и секцию, где будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. В этом году специалисты рассчитывают на улучшение позиций Приморья в рейтинге.

Предполагается, что делегация также посетит секции «Экономический рост – основа достижения национальных целей развития», «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы». Традиционно в рамках ПМЭФ Олег Кожемяко проведет двусторонние встречи с бизнесменами, которые заинтересованы в сотрудничестве с Приморьем.

За время своего существования ПМЭФ получил мировое признание и статус ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум пройдет с 6 по 8 июня. Главная тема ПМЭФ-2019 – «Формируя повестку устойчивого развития».

ИСТОЧНИК KP.RU