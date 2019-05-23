2019-05-23T09:16:50+03:00
Общество

На Русском острове появятся новые дорожные знаки и светофор

Речь идет о новых знаках ограничения максимальной скорости
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Во Владивостоке на острове Русском вскоре появятся новые знаки ограничения скоростного режима и еще один светофор.

Жители острова Русский обратились в мэрию Владивостока с просьбой об установке таких знаков и еще одного светофора.

- Дороги грейдируют. За это большое спасибо. Ждём, когда начнутся работы по асфальтированию в наших посёлках, но ещё у нас большая просьба - поставить светофор и снизить скоростной режим в посёлках. Машины носятся, пройти порой просто невозможно, - попросили на встрече с мэром жители.

Сейчас специалисты городской администрации совместно с ГИБДД прорабатывают эти вопросы.

- Сейчас прорабатываются вопросы подключения светофора к сетям, а также ведется предварительный просчет интервалов движения, - рассказывают специалисты.

Светофор планируется установить на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал. Планируется, что в посёлках будет установлена разрешенная максимальная скорость - 40 километров в час.

Напомним, что встреча главы города Олега Гуменюка с островитянами прошла 9 мая. Участники встречи обсудили, что необходимо изменить на острове в первую очередь. Было отмечено, что проблемы острова Русский будут решать поэтапно. В числе первоочередных – продолжать поддерживать грунтовые дороги в хорошем состоянии, установить 14 новых остановочных павильонов, провести ремонтные работы и уложить новый асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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